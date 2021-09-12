Украинский язык необходимо поменять с кириллицы на латиницу, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.

По его словам, смена государственного языка с кириллицы на латиницу является одной из фундаментальных вещей, которую необходимо сделать.

«Я за. Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, нам надо избавиться от кириллицы», — подчеркнул он.

Кроме того, Данилов напомнил об идее сделать английский язык вторым государственным на Украине. Он объяснил это тем, что английский является «языком цивилизованного общения». Также секретарь СНБО призвал обучать ему с детсада.

В июле 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством экс-главы страны Петра Порошенко. Из документа следует, что украинский язык стал обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, а также учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.