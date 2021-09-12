Истребители Су-35С отразили атаку условного противника на учениях «Запад-2021»

Экипажи истребителей Су-35С Западного военного округа перехватили свыше 10 самолетов условного противника в рамках российско-белорусских учений «Запад-2021».

По данным пресс-службы ЗВО, роль неприятеля в ходе тренировочных мероприятий выполняли истребители Су-30СМ. Они совершали маневры на высоте более 10 тысяч метров.

«Каждый из самолетов условного противника был своевременно обнаружен расчетами радиотехнических войск ЗВО», — говорится в сообщении.

Экипажи Су-35С были подняты в воздух с оперативного аэродрома в Рязанской области по команде дежурных сил противовоздушной обороны. Истребители выполнили электронные пуски ракет на расстоянии свыше 100 километров до целей.

Масштабные российско-белорусские учения «Запад-2021» стартовали на полигонах двух государств 10 сентября. К маневрам привлекли 760 единиц боевой техники, более 290 танков, 15 кораблей, а также 200 тысяч солдат. Военные из Армении, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии также принимают участие в учениях. Представители Китая, Вьетнама и Мьянмы выступают наблюдателями.