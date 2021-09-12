Новый эпицентр заражения коронавирусной инфекцией выявлен в Китае. Об этом информирует Госкомитет здравоохранения КНР.

Специалисты зафиксировали за сутки 19 случаев заболевания COVID-19 в восточной провинции Фуцзянь, в городе Путянь и один случай в городе Цюаньчжоу. Отмечается, что всего внутри КНР за прошедший день выявили 46 новых заражений коронавирусом, более половины из них приехали из-за границы.

В предыдущий день в Китае было выявлено всего четыре случая заражения. Всего в Китае за время пандемии выявлено более 107 тысяч случаев заражения коронавирусом. От последствий болезни скончалось около пяти тысяч местных жителей.