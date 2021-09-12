Убийца бен Ладена назвал самую большую угрозу США

Бывший американский военный Роберт О’Нил сообщил о самой большой угрозе, с которой США сталкиваются сейчас.

О’Нил убил основателя «Аль-Каиды»1 (террористическая организация, запрещенная в России) Усаму бен Ладена. Во время беседы с Fox News бывший военный рассказал, что Вашингтон имеет более страшные и не настолько отдаленные уязвимости, как возрождение исламского терроризма.

Американец заявил, что его волнует раскол в стране. По его словам, большое количество людей хорошо относятся друг к другу. Политики понимают, что разделение общества помогает им оставаться у власти, отметил О’Нил. Он также подчеркнул, что жители США способны не соглашаться между собой, однако они в результате находятся «в одной лодке».

Бывший военный заявил, что дата 11 сентября должна быть напоминанием не только о жертвах боевиков, но и ценностях США. Его озадачило, что Вашингтон настолько быстро забыл о важности борьбы с исламским терроризмом.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации