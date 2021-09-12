Глава «Нафтогаза Украины» заявил о закупке газа по очень высокой цене

Украина вынуждена покупать газ сегодня по «очень высокой цене». Об этом заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Газ продолжается закупаться даже по высокой цене, так как энергетическая безопасность страны является приоритетным направлением. Он отметил, что в подземных хранилищах Украины сохранено около 19 миллиардов кубометров газа.

По его словам, запасы превысили установленный властями план в 17 миллиардов к началу отопительного сезона. Об этом Витренко рассказал на форуме YES Brainstorming, информирует «Украина 24».

Украина в 2016-2018 годах начинала отопительный сезон с запасом около 16 миллиардов кубометров газа. Сейчас страна имеет значительно больше газа. Глава «Нафтогаза» пообещал, что компания сможет обеспечить поставки газа украинцам в отопительный сезон.