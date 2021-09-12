ФБР опубликовало первый секретный документ о теракте 11 сентября

Первый из рассекреченных документов по указу президента США Джо Байдена о терактах 11 сентября 2001 года опубликован на сайте Федерального бюро расследований.

В ведомстве отметили, что этот материал публикуется в ответ на исполнительный указ, подписанный 3 сентября 2021 года, о рассекречивании некоторых документов о террористических атак 11 сентября 2001 года. Документ был создан 4 апреля 2016 года.

В нем отражены результаты бесед сотрудников ФБР с сотрудником консульства Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе относительно его связи с людьми, которые помогали с логистикой угонщикам самолетов, совершившими теракты.

Документ содержит 16 страниц текста, в нем вырезано имя источника, претендующего на гражданство США. Джо Байден в предвыборной кампании пообещал рассекретить документы про теракты 11 сентября.