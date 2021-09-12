Издание 19fortyfive назвало последствия агрессивной внешней политики США

США необходимо перестать наживать врагов агрессивной внешней политикой и провоцировать террористическую угрозу, считает американский журналист Дуг Бэндоу.

По его словам, работа Пентагона долгое время заключалась в обеспечении господства США в мире. Но произошедший 11 сентября 2001 года теракт показал уязвимость Вашингтона, отметил журналист в материале для 19fortyfive.

Виновником такого положения дел в США Бэндоу считает политическую элиту, которая определила внешнюю политику государства. Распад СССР снял ограничения на действия Соединенных Штатов. Некоторое время в Вашингтоне наслаждались резко возросшими возможностями.

Но в итоге агрессивная внешняя политика сделала США целью для террористов, которые хотят ответить насилием на насилие, отметил аналитик. Эта угроза будет крепнуть до тех пор, пока Вашингтон не начнет проводить более сдержанную и ответственную внешнюю политику. По его мнению, сейчас каждый американец должен спросить себя о том, не слишком ли высока эта цена за попытку управлять Землей.