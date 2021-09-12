Forbes: Франция не сможет конкурировать с Россией в случае войны

Франция имеет одну из самых боеспособных армий в Западной Европе, но в случае боевых действий она не сможет противостоять России.

Франция имеет мощную армию с современной боевой техникой. В нее входят хорошо обученный спецназ, новейшие модели различной военной техники. Но французская армия не сможет во время длительных боевых действий сохранять людские и военные ресурсы. Об этом информирует Forbes со ссылкой на доклад американского аналитического центра RAND.

Авторы отмечают, что Франция не сможет вести длительные боевые действия с сильным и умелым соперником, каким является Россия. Авторы доклада пишут, что США будет полезно увеличивать военное сотрудничество с Францией, в частности в сфере РЭБ и ПВО.