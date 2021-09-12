Юрист Соловьев назвал неожиданную опасность дарственной на квартиру для пенсионеров

Пенсионеры, подписывая дарственную, рискуют остаться без жилья. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Эксперт в беседе с «Праймом» рассказал, что необходимо четко понимать, что человек больше не имеет никаких прав, подписывая договор. Данный документ может быть аннулирован только в исключительных случаях — когда новый собственник нанесет дарителю физический вред.

Судам остается лишь следовать законам и принимать решения не в пользу бывших владельцев, даже если они зарегистрированы в жилом помещении. Суд может только установить время, течение которого бывший собственник может пользоваться подаренным жильем и обязать нового хозяина предоставить пригодный для проживания иной объект недвижимости.

Завещание остается наиболее надежным средством, чтобы себя обезопасить. Если суд пересмотрит решение о дарении и распорядится предоставить другую жилплощадь, никто не убережет пенсионеров от неудобств.