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Юрист Соловьев назвал неожиданную опасность дарственной на квартиру для пенсионеров

Юрист Соловьев назвал неожиданную опасность дарственной на квартиру для пенсионеров

Пенсионеры, подписывая дарственную, рискуют остаться без жилья. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Эксперт в беседе с «Праймом» рассказал, что необходимо четко понимать, что человек больше не имеет никаких прав, подписывая договор. Данный документ может быть аннулирован только в исключительных случаях — когда новый собственник нанесет дарителю физический вред.

Судам остается лишь следовать законам и принимать решения не в пользу бывших владельцев, даже если они зарегистрированы в жилом помещении. Суд может только установить время, течение которого бывший собственник может пользоваться подаренным жильем и обязать нового хозяина предоставить пригодный для проживания иной объект недвижимости.

Завещание остается наиболее надежным средством, чтобы себя обезопасить. Если суд пересмотрит решение о дарении и распорядится предоставить другую жилплощадь, никто не убережет пенсионеров от неудобств.