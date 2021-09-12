Академик Покровский оценил вероятность снятия масок в России

Многие вакцинированные от коронавируса россияне надеются на скорую отмену масочного режима. Однако прививка не может полностью защитить от вируса.

Даже после вакцинации от коронавируса человек может заболеть COVID-19, но перенести ее в более легкой форме. Коллективный иммунитет не может защитить на 100%. Об этом рассказал доктор медицинских наук, эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский радио Sputnik.

«Даже при высоком уровне коллективного иммунитета останется прослойка людей, восприимчивых к вирусу даже после перенесенного заболевания или после прививки. Небольшой уровень циркуляции вируса может сохраниться», — сказал он.

Масочный режим сейчас очень нужен даже для тех, кто прошел вакцинацию. Не стоит забывать, что многие россияне сейчас возвращаются из отпусков из других регионов или стран. Покровский призвал в сентябре больше носить маски и соблюдать дистанцию.