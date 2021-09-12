Пушков: США получили плохой пиар в инциденте с виснущими на шасси афганцами

Сенатор России Алексей Пушков прокомментировал слова лидера США Джо Байдена, который заявил, что инцидент с зацепившимися за самолеты афганцами мог бы повториться в Таджикистане.

Американский президент недавно сообщил, что происшествия с афганцами, которые цеплялись за американские самолеты, трудно объяснить. По словам главы государства, люди, симпатизирующие Вашингтону, могли бы повторить этот инцидент и в Таджикистане.

Пушков в личном Telegram-канале сообщил, что заявление Байдена является крайне спорным. По мнению сенатора, люди, которые цепляются за самолеты при истерии или "патологически измененном сознании", не способны создать для Вашингтона позитивную рекламу.

По словам сенатора, они наоборот увидели, как США бросают собственных союзниках в других государствах на произвол судьбы. Он отметил, что этот инцидент в Кабуле именно так и оценили в мире. Попытки президента США перевернуть трагедию в свою сторону не дают нужный результат и являются только признаком высокомерия, подытожил Пушков.