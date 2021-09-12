Сухопутные войска России оснастят 240 модернизированными танками

Российские Сухопутные войска получат более 240 современных и модернизированных танков в 2021 году. Информация об этом стала известна на сайте Минобороны.

Подразделения оснастят танками Т-72б3М, Т-80БВМ и Т-90 «Прорыв». Минобороны отметило, что обновление машинного парка происходит ежегодно. Предприятия оборонно-промышленного комплекса поставляют в российскую армию успешно зарекомендованные при испытаниях в климатических зонах танки.

Кроме этого, до конца года в Вооруженные силы поступит 20 новейших танков Т-14 «Армата» и 65 серийных боевых машин Т-90М «Прорыв». Также армия получит 18 разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) среднего и тяжелого классов и досрочно поставят оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», сообщил заместитель главы Минобороны России Алексей Криворучко.