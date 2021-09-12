Буш-младший предупредил о внутренней угрозе на церемонии памяти 11 сентября

Экс-президент США Джордж Буш на поминовении жертв терактов 11 сентября 2001 года предупредил об угрозе внутри страны.

Он заявил, что в стране все больше свидетельств о том, что опасность в США может исходить не только из-за рубежа, но и от накопленного внутри насилия. Буш подчеркнул, что между зарубежными экстремистами и внутреннего мало общего.

«Их роднит... пренебрежение человеческими жизнями, решимость осквернить наши национальные символы», — заявил Буш.

Он заявил, что экстремисты являются «детьми одного порочного духа». Не проходящая обязанность американцев — это противостоять им, подчеркнул бывший президент.

Буш-младший вместе с вице-президентом Камалой Харрис прибыл в штат Пенсильвания, где в полях возле городка Шэнксвилл 20 лет назад упал захваченный террористами самолет. Пассажиры и члены экипажа смогли противостоять четырем угонщикам, которые намеревались врезаться в Белый дом или Капитолий.