Трамп жестко раскритиковал решение Байдена по Кабулу в годовщину 11 сентября

Бывший американский лидер Дональд Трамп во время годовщины терактов 11 сентября назвал позором решение президента США Джо Байдена о выводе военных с территории Афганистана.

Видеообращение Трампа в субботу показали на митинге христианских активистов, который проходил на центральном бульваре Вашингтона. Записью поделилась на своей странице в Twitter пресс-секретарь экс-президента Лиз Харрингтон.

Бывший глава государства заявил, что США испытали большой позор в течение последней недели. По мнению Трампа, действующая администрация приняла ужасные решения. Республиканец сделал это заявление, когда говорил о выводе военных из Афганистана.

Обращаясь к христианским активистам, Трамп заявил, что у них есть смелость. По его мнению, эти люди замечательные. Он добавил, что события последней недели удастся компенсировать.