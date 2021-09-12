«Не нужна ни НАТО, ни ЕС»: Пушков оценил идею присоединения Украины к России

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что бывший посол США на Украине Джон Хербст сам выдумывает угрозы и сам же их потом героически отбивает.

Работать дипломатом на Украине вредно, потому что теряется «трезвый взгляд на вещи», пошутил политик в своем Telegram-канале в ответ на высказывание американца об ожидающих Россию санкциях в случае попытки присоединить к себе соседнюю страну.

«Насильно присоединять Украину? Да кому такое придет в голову? В ее нынешнем состоянии она не нужна ни НАТО, ни ЕС, а другого состояния не предвидится», — заметил сенатор.

Угрозы ввести новые санкции являются сотрясанием воздуха, уверен Пушков. Накануне американский дипломат сообщил, что «российская угроза» является важной проблемой, которую нельзя игнорировать, и напомнил, что ответные меры Вашингтона способны подбить экономику России.