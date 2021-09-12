Жителей Украины возмутило заявление эстонского лидера Кальюлайд

Издание «Украинская правда» выложило материал, посвященный словам эстонского лидера Керсти Кальюлайд, которая сообщила о несоответствии Украины с критериями членства в ЕС.

Эстонский президент заявила, что Киев находится в нескольких «световых годах» от выполнения Копенгагенских критериев. Она также поделилась проблемами инвесторов из Эстонии на Украине. Однако Кальюлайд отметила, что всегда выступала за членство Украины, Грузии и Молдавии в ЕС. Статья стала причиной недовольства украинских пользователей.

Volodymyr Tomchuk написал, что Кальюлайд является «очередной провидицей». По его мнению, у каждого свой путь, а Киеву не нужно слушать очередное поучение.

Пользователь Bogdan Kovalenko утверждает, что это личное мнение президента Эстонии. Однако по мнению читателя, глава государства не должна так себя вести.

Украинец Тарас Сергиенко назвал Кальюлайд «каким-то существом», которое «тявкнуло про световые годы». По его словам, в Эстонии все якобы купила Россия. Он на этом не остановился и посоветовал президенту молчать «в тряпочку».