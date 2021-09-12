Сенатор Цеков сообщил о желании Киева существовать за счет Москвы

Киев мечтает включить тему газового транзита через Украину в повестку «нормандского формата». Мнением по этому поводу поделился Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.

Сенатор заявил, что Украина обвиняет Россию, однако при этом просит о поставках энергетических ресурсов. По мнению Цекова, Киев так демонстрирует, что мечтает существовать за счет Москвы. Он поделился соответствующей информацией во время беседы с РИА Новости.

Цеков не понимает, как между собой связаны газовый транзит и «нормандский формат». По словам сенатора, Киев по этой теме должен договариваться с Москвой без посредников. Он подчеркнул, что такие предложения являются неуместными, как и мнение, что третья сторона способна заставить Россию принять решение по этому вопросу.

Член Совфеда также сообщил, что Киев со своими заявлениями по противодействию трубопроводу «Северный поток — 2» уже вызывает раздражение у Европы. По мнению Цекова, ЕС заинтересован в запуске газопровода.