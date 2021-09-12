Российская теннисистка Веснина стала жертвой грабителей

Грабители украли олимпийские медали из дома российской теннисистки Елены Весниной в Московской области.

По словам российской спортсменки, вор смог проникнуть в дом и взломать замок у сейфа. Она отметила, что были украдены две олимпийские медали — золотая и серебряная, а также драгоценности. Об этом информирует РЕН ТВ.

Теннисистка рассказала, что медали хранились в спортивной сумке. По ее словам, домашняя сигнализация была выключена во время ограбления. Веснина уже обратилась в полицию по факту кражи. Сотрудники полиции уже работают на месте происшествия, выясняя причину кражи.

По словам спортсменки, они вместе с мужем были на ужине, и когда вернулись домой, обнаружили, что вор взломал дверь и пробрался в дом в Подмосковье. Сейчас на месте работают полицейские. Они также разбираются в том, почему в доме не сработала сигнализация.