Украина в данный момент находится в состоянии третьей мировой войны, которая имеет гибридный характер и не имеет связь с массовым убийством людей.

Соответствующим заявлением поделилась вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Она сообщила, что в период с 2014 года весь цивилизованный мир был единогласным, когда осуждал этот конфликт. По ее словам, Москва потом якобы приняла меры для уничтожения этого единства.

Стефанишина подчеркнула, что необходимо давать отпор России. По ее словам, для этого нужно вводить санкции или использовать другие специальные инструменты. Вице-премьер добавила, сто нужно создать нарратив интеграции или реинтеграции стран континента. По ее мнению это единственный ответ, на который Киев рассчитывает в своей войне за демократию.