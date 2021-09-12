Премьер Белоруссии: Минск ищет возможности для строительства грузового флота

Минск обсуждает возможности для строительства собственного порта и кооперации с Москвой в доставке нефтяных продуктов и калийных удобрений.

Информацией об этом поделился премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. По его словам, республика в короткие сроки разработала выгодный план транспортировки нефтепродуктов. Он добавил, что Белоруссия найдет решение и по калийным удобрениям и другим белорусским продуктам, которые отгружают через морские порты.

Головченко добавил, что Белоруссия сейчас изучает вопрос строительства своего грузового морского терминала. По его словам, власти анализируют перспективы приобретения или создания своего грузового флота. Премьер-министр подчеркнул, что Минск работает серьезно в этой сфере. По его мнению, республика должна опираться на свои силы и силы стратегических союзников.