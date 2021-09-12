Захарова заявила о доказанных фактах вмешательства США в российские выборы

Вашингтон вмешивался в российские политические процессы. Это подтверждено документально, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так дипломат объяснила визит посла США Джона Салливана на Смоленскую площадь. Ранее его вызвали в ведомство, через 20 минут встреча была окончена, и он покинул здание министерства.

С территории США, по словам Захаровой, при участии интернет-платформ были зафиксированы «явные акты, подтвержденные документально. Речь идет о вмешательстве во внутренние процессы страны — политические, электоральные и даже в выборы. Все эти факты были предоставлены послу вместе с неопровержимыми доказательствами. Никакой реакции со стороны Госдепартамента на это не последовало, в том числе и комментариев, отметила представитель ведомства в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».