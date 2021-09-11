Посол в Кабуле Жирнов объяснил, почему Россия не бежала из Афганистана

Россия строила отношения с движением «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) последние семь-восемь лет, поэтому была готова к его приходу к власти.

Россия вошла в новый этап Афганистана подготовленной, так как длительное время ранее выстраивала контакты с талибами. Эта власть не стала для Москвы «чужаками», поэтому Россия не бежала из Кабула, как страны Запада. Об этом заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Талибан» пришел к власти в Афганистане в конце августа. Это стало возможным после объявления США о завершении военной миссии в стране и вывода американских военных. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, а талибы позже сформировали новое правительство.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации