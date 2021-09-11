Путин: сделавшие прививку от коронавируса россияне защитили себя

Президент России Владимир Путин заявил, что прошедшие вакцинацию жители России защитили таким образом свое здоровье.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время встречи с главой государства доложил, что прививку от коронавируса в регионе сделали более 70% медицинских и социальных работников, а также более 80% сотрудников образовательных учреждений.

Путин заявил, что люди защитили себя, поэтому такие показатели вакцинации понятны. Губернатор Псковской области также подчеркнул, что всего в регионе прошли вакцинацию около 180 тыс. человек, что составляет 44% от плана по достижению коллективного иммунитета.