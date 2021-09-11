Газета Wirtschaftswoche назвала три преграды для запуска «СП-2»

Журналист немецкой газеты Wirtschaftswoche Флориан Гюсген считает, что запуску газопровода «Северный поток — 2» могут помешать три преграды. Первая — сертификация.

Она должна проводиться Федеральным сетевым агентством, а оно в свою очередь подчиняется министерству экономики, отметил автор статьи. Вторая сложность — газовая директива Евросоюза, предписывающая отделить поставки газа от эксплуатации, из-за которой газопровод не может являться оператором «Газпрома» и поставщиком топлива одновременно. Компания собирается оспаривать действие директивы над трубопроводом, что может затянуться до 2022 года.

Третьей преградой журналист считает партию «Зеленых» и ее место на предстоящих выборах в бундестаг. Представители организации категорически не одобряют проект, как и многие другие, например, эксперты Немецкого института экономических исследований (DIW) в Берлине.