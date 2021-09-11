Роналду дважды поразил ворота «Ньюкасла» в первом матче после возвращения в АПЛ

Криштиану Роналду отметился дублем в первом с 2009 года матче за «Манчестер Юнайтед». В августе форвард перешел в английский клуб из туринского «Ювентуса».

«Манчестер Юнайтед» возглавил турнирную таблицу АПЛ после разгромной победы над «Ньюкаслом» в матче четвертого тура АПЛ. Встреча на «Олд Траффорд» завершилась победой хозяев с разгромным счетом 4:1.

Дублем в этой игре отметился 36-летний форвард Криштиану Роналду, вернувшийся в «Манчестер Юнайтед». Еще по голу в составе «красных дьяволов» забили Джесси Лингард и Бруну Фернандеш. Автором единственного мяча «Ньюкасла» стал Хавьер Манкильо. В следующем туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с «Вест Хэм Юнайтед». «Ньюкасл» примет «Лидс Юнайтед».