Депутат Юрген Триттин подтвердил пранкерам готовность помогать сторонникам Навального через украинские НКО

Депутат немецкой партии «Союз 90/ Зеленые» Юрген Триттин оценил вероятность финансовой помощи запрещенной в РФ организации блогера Алексея Навального через НКО на Украине.

Пранкеры из России Вован и Лексус сумели связаться с депутатом бундестага Юргеном Триттином, представившись украинским политиком Александром Мережко. В процессе беседы была затронута тема осужденного блогера Алексея Навального и «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

В разговоре «Мережко» признался, что общается с соратниками блогера. Он спросил, могут ли они полагаться на поддержку со стороны партии Триттина. Немецкий депутат заявил, что готов помогать Навальному и его приближенным.

Триттин отметил, что наиболее вероятный канал сотрудничества находится в экологическом Фонде Генриха Белля на Украине, передает портал «ПолитЭксперт». В ответ собеседник предположил, что политик мог бы внести пожертвования Навальному через Фонд Белля. Триттину эта идея показалась хорошей.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России