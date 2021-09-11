Историк Колотило назвал «святым делом» идею Беглова переименовать Зольную улицу в честь зенитчиц

Историк и кандидат географических наук Леонид Колотило поддержал решение губернатора Петербурга Александра Беглова переименовать Зольную улицу в честь девушек-зенитчиц.

Зольная улица расположена в Невском районе и идет от Октябрьской набережной до улицы Латышских Стрелков. Здесь во время Великой Отечественной войны находилась зенитная батарея. Служившие на ней девушки погибли, защищая Ленинград. Историк уверен, что сохранение памяти о страшных годах военного времени — это то дело, которое невозможно переоценить.

«Я считаю, что увековечивание памяти погибших во время блокады, защищавших нас, является не просто благим, а можно сказать, святым делом. Для меня эта тема очень близкая и болезненная, потому что и мама, и бабушка пережили все дни блокады, никуда не уезжали», — рассказал Колотило в беседе с «Невскими новостями».

Идею губернатора также положительно оценил петербургский краевед Алексей Ерофеев. Он подчеркнул, что как современное поколение, так и его потомки должны хранить память о Великой Отечественной войне и блокаде.