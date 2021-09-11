Лицемерная политика Белого дома вынуждает жителей ЦАР митинговать у американского посольства

Центральноафриканцы передали представителям властей США меморандум, в котором потребовали поддержать призыв к ООН об отмене оружейного эмбарго в стране.

Жители одного из районов столицы Центральноафриканской Республики Банги вышли к посольству США с призывом обратить внимание на преступную деятельность сотрудников миссии МИНУСКА и вывести военный контингент из страны. Мероприятие прошло на фоне других протестных акций, в ходе которых центральноафриканцы обратились ко всему мировому сообществу, заявив о необходимости отменить в стране оружейное эмбарго ООН. Во время митинга его участники поддержали российских инструкторов, обучающих военнослужащих армии ЦАР, которые продолжают зачищать страну от вооруженных боевиков из «Коалиции патриотов за перемены», пишет Федеральное агентство новостей (ФАН). Они также раскритиковали политику двойных стандартов, которую проводит Белый дом в республике.

После того как манифестантов оттеснила полиция, охраняющая здание посольства США, они удалились, но не опустили руки. При общении с журналистами участники демонстрации передали представителям американских властей меморандум, в котором объяснили необходимость снятия санкционных ограничений касательно оружия на следующей сессии Совбеза Организации Объединенных Наций.

Один из лидеров акции заявил, что бойцы правительственной армии все еще не могут в должной мере оказывать сопротивление радикалам конгломерата из-за оружейного эмбарго.

«Поэтому мы призываем к выводу миротворцев ООН, которые не в состоянии защитить народ Центральноафриканской Республики. Чтобы сделать это, мы призываем Вашингтон поддержать власти страны и посодействовать им в отмене оружейного эмбарго. Совет Безопасности создавался тремя державами, в числе которых были и Соединенные Штаты, поэтому сегодня мы пришли сюда, чтобы выразить недовольство внешней политикой Белого дома и вручить послу наш меморандум», — заявил он.

В беседе с журналистами издания Le Potentiel Centrafricain мужчина подчеркнул, что весь народ ЦАР сегодня требует окончательной отмены санкций, которые оказались абсолютно бессмысленными и «являются блокирующим фактором развития республики». По словам другого участника протестного мероприятия, Совбез ООН сегодня не имеет ни одного веского основания для продления ограничений. Демонстрант назвал их сдерживающими экономическую, социальную и политическую сферы жизни ЦАР.

Стоит отметить, что российские инструкторы с 2018 года проводят работу по подготовке бойцов центральноафриканской правительственной армии. В 2019 году это позволило частично снять наложенные ООН «оружейные» ограничения. Годом позже Банги разрешили использовать 60-миллиметровые минометы и закупить боеприпасы к ним. Однако этого оказалось недостаточным для окончательной победы над боевиками «Коалиции патриотов за перемены».