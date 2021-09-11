«Так ничего и не поняли»: эксперт Домрин назвал провал в Афганистане шаблонным для США

США после террористических атак 11 сентября 2001 года объявили борьбу с терроризмом. Однако их действия превратились в попытку выстроить однополярный мир.

По мнению профессора Высшей школы экономики, американиста Александра Домрина, которым он поделился с ФАН, вторжение Соединенных Штатов в Афганистан и другие страны во многом было авантюрой. Американские власти действовали шаблонным образом, абсолютно игнорируя особенности тех государств, которые пытались изменить.

«Это демонстрация того, что однополярный мир в лице Соединенных Штатов может творить все, что захочет. Вы помните этот оргазмический хохот Хиллари Клинтон, когда ей показали фото убитого Муаммара Каддафи? Мы пришли — и он умер», — привел пример эксперт.

Домрин напомнил и о самих атаках 11 сентября. Изначально у многих возникли сомнения в официальной версии произошедшего. Какие-то непонятные люди, которые еще вчера гоняли на верблюдах, вдруг стали террористами и сумели угнать самолет. Новые факты все больше заставляют не доверять тому, что говорят власти. Однако в США эту тему не принято поднимать.

Эксперт считает, что Вашингтон не сделает вывод из полученных уроков (они «так ничего не поняли и ничему не научились») и продолжит использование неработающих шаблонов, что чревато печальными последствиями.