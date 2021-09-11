«Прошло уже 30 лет»: вице-премьер Оверчук призвал Белоруссию не бояться «поглощения»

Вице-премьер России Алексей Оверчук рассказал о безопасности интеграционных процессов между Минском и Москвой.

По его словам, Белоруссия не должна попросту переживать из-за возможности «поглощения» Россией в ходе выполнения союзных программ. С момента распада Советского Союза прошло уже 30 лет. Этот срок ясно показал, что российская сторона не вынашивает подобных планов.

«Более того, все дружественные России страны на постсоветском пространстве сохраняют свою полную государственность и суверенитет. Про остальных такого, наверное, в полной мере все-таки не скажешь», — добавил он.

Стоит отметить, что в минувший четверг президент России Владимир Путин провел со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко рабочую встречу. В ходе мероприятия стороны согласовали 28 программ по Союзному государству.