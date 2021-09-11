Политолог Можегов: попытка США перестроить Ближний Восток с треском провалилась

Стремление Вашингтона совершить перестройку Ближнего Востока обернулось катастрофическими последствиями, заявил политолог Владимир Можегов.

В комментарии Федеральному агентству новостей он подчеркнул, что ни в 2001 году, ни в последующие годы борьба с терроризмом американскую администрацию не интересовала.

«При власти в США находились неоконсерваторы: в их руках был и Белый дом, и Пентагон, и ЦРУ. Джордж Буш представлял собой скорее прикрытие для их деятельности», — уверен эксперт.

По его словам, реальная власть принадлежала министру обороны Дональду Рамсфельду и вице-президенту Дику Чейни. Именно они инициировали интервенцию в Афганистан и Ирак, даже не скрывая намерений «перестроить» Ближний Восток.

«Была поставлена цель уничтожить, прежде всего, Ирак, Иран, Сирию, Египет — все, как они говорили, "тоталитарные режимы"», — продолжил Можегов.

Авантюра с треском провалилась. Затем возникло «Исламское государство»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ), что политолог считает следствием безответственной политики США. В то же время он предложил детальнее изучить роль американцев в формировании ИГ1.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации