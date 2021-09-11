В Киеве описали последствия вероятного сокращения транзита российского газа

Резкое снижение «Газпромом» объемов транзита газа после запуска «СП-2» приведет к изменениям его физико-химических свойств, заявил глава «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

В ситуации, когда газовый холдинг ничего не будет прокачивать на украинскую газотранспортную систему, то Украине не придется выполнять условий контрактов. Однако если будут подаваться небольшие объемы газа, или они будут сильно варьироваться — могут быть физические проблемы с обеспечением транзита. Также они коснутся необходимых физико-химических свойств топлива, специфицированных по соглашению между украинским оператором и Словакией, Польшей, Венгрией, другими странами.

По словам Витренко, в таких условиях европейские операторы смогут заявить, что Украина нарушает условия контракта по физико-химическим свойствам газа. Из-за этого им создаются определенные технические проблемы. Следовательно, нынешняя надежность транзита через Украину будет стоять под вопросом.