Американцы возмутились неоднозначным жестом Байдена на церемонии памяти жертв 11 сентября

Поведение президента США Джо Байдена во время траурной церемонии памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке вызвало недоумение в Сети. В какой-то момент американский лидер стянул медицинскую маску на подбородок и что-то выкрикнул в толпу.

Соответствующее фото опубликовал в Twitter журналист из пула Белого дома Чарли Спайринг. Он не уточнил, что именно произнес Байден. Однако на мероприятии глава государства стоял в окружении бывших президентов США, и все они были настроены очень серьезно.

Getty captures Joe Biden pulling down his mask to shout out at someone in the crowd at the 9/11 ceremony pic.twitter.com/am8SeGK4rI — Charlie Spiering (@charliespiering) September 11, 2021

Мнения американцев относительно произошедшего разделились. Некоторые пользователи решили предположить, что же так не понравилось хозяину Белого дома. Среди самых популярных версий: «Я сказал, две ложки!», «Что на ланч?» и «Сойди с моей лужайки!»

Другой комментатор сыронизировал, что президент обычно делает так, когда хочет пудинг:

Global Look Press / Stefani Reynolds

«Его жена обычно просто кладет ему в рот ложку и быстро убирает его из поля зрения».

Впрочем, подавляющее большинство жителей США не оценили такой поступок Байдена, назвав его грубым и неуместным. Многие отметили, что фото вызывает у них недоумение и стыд, а сам американский лидер и вовсе напоминает двухлетнего ребенка.

Ранее Байдена раскритиковали за поведение на траурной церемонии по павшим в Афганистане американским солдатам. Тогда политик украдкой посмотрел на часы в ходе мероприятия. Американцы обвинили его в отсутствии уважения к погибшим солдатам.