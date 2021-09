Американцы возмутились неоднозначным жестом Байдена на церемонии памяти жертв 11 сентября

Поведение президента США Джо Байдена во время траурной церемонии памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке вызвало недоумение в Сети. В какой-то момент американский лидер стянул медицинскую маску на подбородок и что-то выкрикнул в толпу.

Соответствующее фото опубликовал в Twitter журналист из пула Белого дома Чарли Спайринг. Он не уточнил, что именно произнес Байден. Однако на мероприятии глава государства стоял в окружении бывших президентов США, и все они были настроены очень серьезно.

Getty captures Joe Biden pulling down his mask to shout out at someone in the crowd at the 9/11 ceremony pic.twitter.com/am8SeGK4rI