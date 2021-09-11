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Американцы возмутились неоднозначным жестом Байдена на церемонии памяти жертв 11 сентября

Американцы возмутились неоднозначным жестом Байдена на церемонии памяти жертв 11 сентября

Поведение президента США Джо Байдена во время траурной церемонии памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке вызвало недоумение в Сети. В какой-то момент американский лидер стянул медицинскую маску на подбородок и что-то выкрикнул в толпу.

Соответствующее фото опубликовал в Twitter журналист из пула Белого дома Чарли Спайринг. Он не уточнил, что именно произнес Байден. Однако на мероприятии глава государства стоял в окружении бывших президентов США, и все они были настроены очень серьезно.

Мнения американцев относительно произошедшего разделились. Некоторые пользователи решили предположить, что же так не понравилось хозяину Белого дома. Среди самых популярных версий: «Я сказал, две ложки!», «Что на ланч?» и «Сойди с моей лужайки!»

Другой комментатор сыронизировал, что президент обычно делает так, когда хочет пудинг:

Американцы возмутились неоднозначным жестом Байдена на церемонии памяти жертв 11 сентября
Global Look Press  / Stefani Reynolds

«Его жена обычно просто кладет ему в рот ложку и быстро убирает его из поля зрения».

Впрочем, подавляющее большинство жителей США не оценили такой поступок Байдена, назвав его грубым и неуместным. Многие отметили, что фото вызывает у них недоумение и стыд, а сам американский лидер и вовсе напоминает двухлетнего ребенка.

Ранее Байдена раскритиковали за поведение на траурной церемонии по павшим в Афганистане американским солдатам. Тогда политик украдкой посмотрел на часы в ходе мероприятия. Американцы обвинили его в отсутствии уважения к погибшим солдатам.