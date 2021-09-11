Бизнесмен Пригожин предложил Шендеровичу оплатить поездку в суд

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал слова журналиста Виктора Шендеровича касательно предстоящего судебного заседания.

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в социальной сети «ВКонтакте» заявление с ответом бизнесмена на запрос от редакции «МК в Питере», в котором его попросили высказаться о действиях Шендеровича в преддверии суда.

Рассмотрение дела по иску Пригожина к журналисту и радиостанции «Эхо Москвы» должно состояться в Петербурге 15 сентября, на что Шендерович сообщил, что «с нетерпением ждет» этого процесса.

«Если Шендерович сообщит о дате своего приезда, я с удовольствием оплачу ему билет. Потому что иностранные фонды, за счет которых он существовал раньше, серьезно ограничили его доходы в связи с его бездарностью. Я уже просил своих юристов быть с ним помягче, ведь он вполне может оказаться ненастоящим, не зря же он являлся автором программы «Куклы»», — заявил предприниматель.

Развивая тему «ненастоящего» Шендеровича, Пригожин пошутил о петербургском депутате Борисе Вишневском.

«Поэтому в связи с последними событиями по клонированию Вишневского, мне мои юристы, они же парапсихологи, рекомендуют быть аккуратнее с такими деликатными вопросами как создание генетических копий или раздвоение в глазах. Успехов всем Борисам Лазаревичам!» — привели слова бизнесмена в пресс-службе «Конкорда».

Пригожин ранее обратился в суд с исковым заявлением против «Эха Москвы», Шендеровича и еще ряда других лиц. Причиной для этого послужили не соответствующие действительности сведения о предпринимателе, распространяемые журналистом в прямом эфире радиостанции. Бизнесмен намерен получить компенсацию за причиненный моральный ущерб.