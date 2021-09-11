ВМС Тайваня пополнились ракетным корветом для борьбы с авианосцами

Флот Тайваня получил в свое распоряжение специальный корвет Tajiang для уничтожения авианосцев противника.

Корабль относится к проекту Tuo Jiang II. Всего предполагается построить не менее 11 единиц таких корветов для нужд военно-морского флота страны. С их помощью предполагается противостоять угрозе ВМС Китая. Торжественная церемония принятия нового судна в тайваньский флот состоялась 9 сентября на военно-морской базе Чжунчжэн. Одновременно в строй был введен и минный заградитель класса Min Jiang.

Главной особенностью нового корвета-катамарана является вооружение: модернизированные противокорабельные ракеты Hsiung Feng III. Скорость их полета способна достигать трех чисел Маха, дальность стрельбы до 180 километров.

Скорость самого корабля Tuo Jiang II составляет 45 морских узлов (около 83 км/ч). Корпус выполнен с применением технологий снижения радиозаметности. Основная тактика применения корветов заключается в принципе «ударил и убежал».