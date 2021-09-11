Российские участники Паралимпийских игр в Токио получат ордена по указу Путина

Президент России Владимир Путин указом поручил наградить участвовавших в Паралимпиаде в Токио спортсменов, вернувшихся на Родину победителями или призерами Игр.

Подписанный российским лидером указ был опубликован на официальном сайте Кремля. В нем говорится о присуждении государственных наград за большой вклад в развитие отечественного спорта и высокие достижения паралимпийским медалистам. Участники Игр продемонстрировали волю к победе, стойкость духа и целеустремленность.

В документе указано имя спортсмена Дениса Тарасова, которому будет вручен орден Почета, а также Михаила Асташова, которого наградят орденом Дружбы, и других российских атлетов.