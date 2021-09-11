Истребители Су-27 перехватили ракеты условного противника на учениях «Запад-2021»

Экипажи истребителей Су-27 морской авиации Балтфлота уничтожили крылатые ракеты условного противника на учениях «Запад-2021» под Калининградом, сообщает пресс-служба БФ РФ.

Представители Балтийского флота отмечают, что пара истребителей Су-27 по команде дежурных сил ПВО была подняты в воздух с аэродрома Чкаловск. Во время маневров пилоты отработали перехват крылатых ракет условного противника. Уничтожение «вражеских» боеприпасов происходило управляемыми авиационными снарядами класса «воздух — воздух».

Все ракетные запуски проходили строго в определенном районе для воздушных стрельб над морским полигоном Балтийского флота. Все морское и воздушное движение в акватории «боевого» квадрата было остановлено на период проведения стрельб, подчеркнули в пресс-службе Балтфлота.

Совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» проходят с 10 по 16 сентября на военных полигонах РФ и Республики Беларусь.