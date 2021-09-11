Путин проведет встречу с губернатором Псковской области

Президент России Владимир Путин прибыл в Псковскую область для участия в церемонии открытия памятника князю Александру Невскому. Об этом сообщили журналисты.

Глава государства поучаствует в открытии мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» и встретится с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Переговоры состоятся после церемонии.

Патриарх Московский и всея Руси Кирил проведет чин освящения памятника. Митрополит Псковский и Порховский Тихон, а также помощник президента РФ Владимир Мединский присоединятся к торжественной церемонии.

Скульптурный комплекс на берегу Чудского озера построен к 800-летию со дня рождения Александра Невского. В основе памятника находится 50-тонная композиция, которая состоит из фигур князя и витязей, а также двух стягов с ликами святых и хоругви.