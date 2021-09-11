Мария Захарова награждена знаком «За заслуги перед профессиональным сообществом»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова награждена почетным знаком Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом».

Награду захаровой вручил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. Представитель российского МИДа заявила, что для нее эта награда стала самой важной.

«Пожалуй, одна из самых важных наград, которые я когда-либо получала - почетный знак Союза журналистов России "За заслуги перед профессиональным сообществом"», — написала Захарова в субботу, 11 сентября, в своем Telegram-канале.

Соответствующим знаком награждаются российские и иностранные журналисты, а также руководители СМИ, общественные, политические и научные деятели, которые работают в профессиональных журналистских организациях или ведут деятельное сотрудничество с ними. Совместно со знаком выдается удостоверение.