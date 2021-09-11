«Все решат опекуны»: как Зеленский потерял главный козырь в борьбе с «СП-2»

После того, как президент США Джо Байден отказался вводить новые санкции против «Северного потока — 2», Украину как будто перестала заботить судьба собственного топливного транзита. Всю ответственность за газовые вопросы Владимир Зеленский возложил на плечи западных партнеров, констатировали эксперты аналитического портала RuBaltic.

Иначе объяснить нежелание украинских политиков садиться за стол переговоров с Москвой попросту не получается. К примеру, на днях вице-премьер России Александр Новак встретился с уполномоченным правительства Германии по вопросам газового транзита через Украину Георгом Графом Вальдерзее.

Стороны обсудили будущее транзитного договора между «Газпромом» и «Нафтогазом», срок которого истекает в 2024 году, и договорились продолжить консультации.

Федеральное агентство новостей /

Несмотря на то, что российско-германские переговоры напрямую касались поставок сырья через территорию Украины, представителей Киева там не было. Без украинской стороны прошла и предыдущая встреча Вальдерзее с главой Минэнерго РФ Николаем Шульгиновым. На повестке — все тот же вопрос.

«Уверен, что голубое топливо в ближайшей перспективе только усилит свои позиции на мировой энергетической арене и останется эффективной основой в борьбе с изменением климата», — заявил Шульгинов.

По мнению аналитиков, тем самым министр энергетики четко дал понять, что объемы украинского транзита будут зависеть о того, сколько российского газа станут импортировать европейские потребители.

«Ничего не мешает Европе загрузить и обе нитки “Северного потока — 2”, и другие магистральные трубопроводы. Но остается лишь гадать, как этот разговор укладывается в концепцию Владимира Зеленского: “Ни слова об Украине без Украины”», — иронизируют авторы статьи.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

По текущему контракту российская компания гарантировала Украине прокачку минимум 225 млрд кубометров газа за пять лет. Однако Киев опасается, что после ввода «СП-2» в эксплуатацию и завершения действия документа поставки газа через территорию страны сильно сократятся.

В свою очередь Москва неоднократно подчеркивала, что не планирует отказываться от транзита и после истечения контракта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что объемы поставляемого в Европу сырья будут расти, а значит, «украинский транзит может быть востребован».

Тем не менее, когда дело заходит о газе, команда Зеленского забывает о своей принципиальности и предпочитает оставлять все на суд западных «опекунов» — США и Германии, полагают эксперты RuBaltic. Хотя еще недавно Киев был не против привлечения к российско-украинским переговорам по голубому топливу третьей стороны.

К примеру, Европа активно участвовала в консультациях по газовому кризису 2008-2009 годов, а также присутствовала при заключении контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» в 2019 году.

naftogaz.com / НАК «Нафтогаз України»

«Впрочем, два года назад Украина находилась в принципиально ином положении. Строительство “СП-2” буксовало. К моменту начала консультаций было понятно, что обходной газопровод не будет введен в эксплуатацию до окончания старого транзитного соглашения. Этим и “козырял” Киев», — утверждают обозреватели.

На этом фоне на тот момент президент США Дональд Трамп ввел санкции против «СП-2», в результате которых укладка трубопровода остановилась на неопределенный срок. Украинские власти восприняли это известие как окончательный крах российско-германского проекта, который ко всему прочему был достигнут «чужими» руками в лице Вашингтона.

Однако утром 10 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер объявил о полном завершении строительства «СП-2». По сведениям агентства Bloomberg, первые поставки газа по этому маршруту могут начаться уже 1 октября.

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

«Теперь рычагов давления на “Газпром” у Киева значительно меньше. Переговоры обещают быть настолько непростыми, что Зеленский вообще не хочет их начинать. Украинская делегация уже давно могла отправиться “на разведку” в Москву», — указали аналитики.

Вместо этого Зеленский предпочитает решать вопросы о сохранении украинского транзита с министрами энергетики США и Германии в рамках «Крымской платформы». Однако ни Вашингтон, ни Берлин не смогут обеспечить Киев новым контрактом на транзит российского газа, убеждены в издании.

«При желании договориться с россиянами можно, но этого желания в Киеве никто не демонстрирует. Более того, на фоне визита Зеленского в США сейчас опять стали звучать какие-то безумные заявления про "грязный русский газ"», — заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Берлин поддерживает «Северный поток — 2», однако при условии соблюдения ряда гарантий, в частности соответствия законам Евросоюза и продления договора о газовом транзите с Украиной после 2024 года.