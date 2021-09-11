Американский дипломат Хербст предупредил об ответе в случае присоединения Украины к России

Бывший американский посол в Киеве Джон Хербст предрек России «очень серьезные санкции» от Вашингтона в случае присоединения Украины.

Американский дипломат предупредил Россию об ответе со стороны Соединенных Штатов Америки в случае, если такая ситуация произойдет. Хербст отметил, что Вашингтон не должен игнорировать действия Москвы.

«Я считаю, что действительно российская агрессия является угрозой, и ее нельзя игнорировать», — сказал дипломат в эфире телеканала «Украина 24».

По словам экс-посла возможные ограничительные меры могут вовсе «разрушить» российскую экономику.