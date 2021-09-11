Афганистан возобновил авиасообщение внутри страны

Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что в Афганистане удалось восстановить работу внутреннего авиасообщения.

Как сообщил глава ведомства, на территории Афганистана будет налажена работа внутренних авиалиний. Это произойдет в течение нескольких дней. Кроме того, работу в аэропорту возобновили пограничные службы. Также там работают технические группы дружественных стран.

«Афганские руководители должны предоставить свободу передвижения жителям Афганистана, Катара», — сообщил глава МИД

Ранее взлетно-посадочная полоса, а также терминалы аэропорта Кабула были сильно повреждены. Однако с конца августа специалисты из Катара и Турции помогают местным жителям наладить работу аэропорта.