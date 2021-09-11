Премьер-министр Польши: транзитные соглашения снижают напряженность перед запуском «СП-2»

Соглашения о сохранении транзита газа через территорию Украины понижают напряженность на фоне предстоящего запуска «СП-2», заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

В ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель он отметил стратегическую важность договоренностей между Германией, США и Украиной. Моравецкий отметил, что с польской стороны были опасения ухудшения геополитической ситуации в регионе. Они могли быть связаны с использованием «Северного потока — 2» и затронуть Польшу, Украину, Белоруссию и Россию.

Чтобы этого не случилось, гарантии транзита через Польшу и Украину понижают возможности ценового или политического шантажа со стороны России, отметил премьер.

Строительство «Северного потока — 2» было завершено утром 10 сентября, сообщили ранее «Газпроме».