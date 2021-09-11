«Я не сожалею»: давший оплеуху Макрону француз Тарель не выразил раскаяния

Француз Дамьен Тарель рассказал, что не жалеет о пощечине президенту страны Эммануэлю Макрону. Он сделал заявление после выхода из тюрьмы.

Давший оплеуху Макрону гражданин не выразил раскаяния. Он сообщил о полученной от единомышленников поддержке во время отбывания наказания. Тарель дал комментарий французскому телеканалу.

«Я не сожалею об этом (о пощечине — Прим. ред.) ... Я получил много писем с выражением поддержки. Думаю, что я смог выстоять только благодаря всей этой поддержке, которую мне оказывали, в частности, присылая мне книги», — подчеркнул француз.

Отбывший наказание гражданин выступил против насилия. По словам Тареля, он дал президенту «лишь небольшую оплеуху» и Макрон «быстро от нее оправился».

Гражданам страны не дают высказаться, поэтому им приходится использовать демонстрации для выражения собственного мнения, отметил он. Француз сообщил о намерении в связи с этим фактом примкнуть к предстоящему шествию против санитарных пропусков.