Шампанское из Франции вернется на российский рынок с середины сентября

Иностранные компании согласились с российскими требованиями и продолжат поставлять напитки под маркировкой «игристого вина».

Решение о возобновлении поставок было принято в комитете вин Шампани. Организация отменила действовавшее ранее решение о приостановке экспорта вина. Представители комитета заявили, что так они выражают намерение сотрудничать и готовность уважать российские законы.

В организации также посчитали, что продолжение действия ограничения не будет выгодно для обеих сторон в свете приближения праздников в конце года.