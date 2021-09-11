Президент Эстонии обозначила расстояние между Украиной и ЕС в световых годах

Украину и Евросоюз разделяет расстояние «нескольких световых лет». Об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Глава республики обозначила дистанцию между Киевом и ЕС. По ее словам, Украине, Молдавии и Грузии потребуется около 20 лет, прежде чем соответствовать необходимым критериям для вступления в объединение. Киев должен выполнить определенные обязательства.

«К сожалению, за пять лет я не увидела приближения Украины к выполнению Копенгагенских критериев», — выступила Кальюлайд на форуме YES Brainstorming в Киеве.

Президент напомнила о проблемах эстонских инвесторов в стране. Глава Эстонии назвала очевидным ответ на вопрос, почему Украина до сих пор не в ЕС.

Украинский лидер Владимир Зеленский ранее посетил США, где сравнил себя с основателем Apple Стивом Джобсом, информирует «360». Президент Украины отметил, что в идеи предпринимателя никто не верил, как и когда-то его команде.