Украинцы подсчитали миллиардный ущерб от провала космических программ

На Украине предложили найти виновных в провале дорогостоящих космических программ. С таким заявлением на брифинге Верховной рады выступил депутат от партии «Батькивщина» Сергей Тарута.

В числе неудавшихся проектов украинский политик назвал «Морской старт» стоимостью $200 млн, «Циклон-4» на $672 млн и убыточный космический аппарат «Лебедь» на $350 млн.

«Этот спутник [“Лебедь” — прим. ред.] находится в Красноярске, и до сегодняшнего дня у космического агентства нет четкой программы, что делать дальше», — посетовал Тарута.

По мнению народного депутата, киевские власти, напротив, должны были сохранять и развивать тот большой космический потенциал, который достался им от СССР.

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«Что мы имеем на сегодняшний день? Из 33 предприятий осталось только 6, да и те находятся в очень сложном положении — практически не выплачивается заработная плата и отсутствует четкая государственная программа, что делать дальше», — обратил внимание политик.

Чтобы превратить Украину в космическую державу, для начала необходимо найти виновных и построить новые космодромы взамен утраченных, констатировал Тарута.

Ранее Украина решила выйти из соглашения о совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства СНГ.

В правительстве страны уточнили, что этот документ якобы утратил свое практическое значение и не соответствует текущему состоянию сотрудничества в сфере космоса.