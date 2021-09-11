Взрыв спровоцировал пожар на нефтебазе в Донецке

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил о взрыве на нефтебазе в Кировском районе города. После этого на территории начался пожар.

Сообщение о возгорании на предприятии «Топливная компания «Нефтебаза» поступило на пульт дежурного в 12:39. На место оперативно выехали спасатели с техникой по повышенному номеру вызова, сообщили в пресс-службе МЧС Донецкой народной республики (ДНР).

Информации о пострадавших и погибших не поступало. Что стало причиной взрыва предстоит установить специалистам. На месте работают сотрудники экстренных служб, все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ликвидировать огонь пока не удалось.