Меркель рассказала о провале планов Запада в Афганистане

Запад не достиг всех целей, которые поставил в Афганистане после теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Боевики террористической организации «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ) 11 сентября 2001 года захватили четыре пассажирских самолета, два из которых направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий авиалайнер протаранил здание Пентагона, а четвертый самолет разбился недалеко от города Шенксвилл (штат Пенсильвания). В результате террористических атак, помимо самих радикалов, погибли 2 977 человек, еще несколько тысяч получили ранения.

Ранее главы институтов Евросоюза выразили поддержку Соединенным Штатам в борьбе с терроризмом и экстремизмом на фоне 20-ой годовщины трагедии 11 сентября.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации