Sina: российское «оружие Судного дня» разрушило планы США по наращиванию системы ПРО

Очередные испытания новейшей системы противоракетной обороны Aegis обернулись для США полным провалом. Эффект от неудачи Вашингтона усилили достижения России, которая не только успешно протестировала гиперзвуковую ракету «Циркон», но и подготовила к эксплуатации «торпеду Судного дня» «Посейдон». Об этом заявили эксперты китайского издания Sina.

Аналитики подчеркнули, что сегодня к геополитическому противоборству РФ и США приковано особенно пристальное внимание, поскольку обе военные супердержавы регулярно проводят учения и испытывают современное оружие. Причем в поле зрения экспертного сообщества попадают как победы, так и поражения стран на военном поприще.

«От частых военных учений до испытаний нового оружия — каждое движение обеих сторон вызывает волну дискуссий. США и Россия вновь оказались в эпицентре сильного шторма — российские военные успешно завершили испытания своей гиперзвуковой противокорабельной ракеты “Циркон”, тогда как американцы в очередной раз провалили тестирования своего гиперзвукового оружия», — рассуждают обозреватели Sina.

tvzvezda.ru / prt scr / ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Речь идет о недавнем испытании США системы противоракетной обороны Aegis, в частности, перспективной ракеты SM-6. По замыслу американских конструкторов, это оружие должно развивать гиперзвуковую скорость для перехвата, в том числе, и российского «Авангарда».

Впрочем, SM-6 так и не удалось выполнить поставленные задачи и перехватить главную цель — баллистическую ракету средней дальности. Два залпа оказались безуспешными. Эксперты не исключили, что провал Пентагона не был бы столь заметен, если бы не успехи России.

Помимо удачного тестирования гиперзвука «Циркон», предназначенной для борьбы с американскими авианосцами, также появилась новая информация о российской торпеде «Посейдон».

youtube.com / Prt Scr Минобороны России

«На снимках из космоса американские эксперты разглядели силуэт ядерного беспилотника “Посейдон”, который находился на борту исследовательского судна “Академик Александров”», — указали авторы статьи.

Подобное известие, продолжили в Sina, говорит о том, что российский флот готов начать активную эксплуатацию этого оружия в скором времени. Аналитики напомнили, что торпеда приводится в движение ядерным реактором, который позволяет ей беспрепятственно преодолевать тысячи километров под водой.

«Мощности ее боеголовки достаточно, чтобы нанести значительный урон крупному прибрежному мегаполису или боевой авианосной группе ВМС США. Учитывая характеристики "Посейдона" неудивительно, что торпеда имеет репутацию оружия Судного дня и его разработка вызывает большую обеспокоенность в США», — отметили в издании.

Провальные испытания США системы ПРО и достижения России в области гиперзвука фактически продемонстрировали, что Вашингтон сильно отстал от Москвы в оборонной сфере, подытожили китайские обозреватели.